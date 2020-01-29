ООО «Центр Клининг» избавляет от утомительных повседневных хлопот. Сотрудники высочайшего уровня подготовки берут на себя все заботы по профессиональному клинингу вашего помещения.
1. Гарантируем чистоту и порядок! 2. Оперативность работы 3. Строгое соблюдение всех указанных в договоре условий. 4. Используем только профессиональные моющие средства. Они эффективно устраняют все виды загрязнений, экологически безопасны. 5. Сотрудники клининговой компании оснащены современной техникой и профессиональным инвентарем. 6. Все специалисты обладают высокой квалификацией и солидным опытом выполнения таких работ. 7. Под силу объекты любой сложности. Работаем со специализированными заданиями (в том числе мойка фасадов с помощью промышленных альпинистов)
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Почему мы — это профессиональный клининг?
ТОП-5 аргументов:
1. Входим в топ-5 лучших компаний Москвы 2. Регулярно проводимые акции (подарки и скидки) 3. Четко организованный сервис 4. Высокое качество любой процедуры 5. Цены ниже, чем у конкурентов
Наша клининговая компания делает все, чтобы каждый заказчик становился постоянным клиентом. Услуги профессионального клининга предусматривают обслуживание объектов самой разной площади. Объем работ в основном и влияет на итоговую стоимость комплекса выполняемых процедур. Наш профиль — это сложные работы по уборке коммерческих помещений после ремонта и строительных мероприятий. Мы создадим чистоту и идеальный порядок! Закажите послестроительную уборку и убедитесь сами.
Профессиональная уборка предусматривает обслуживание объектов самой разной площади. Объем работ в основном и влияет на итоговую стоимость комплекса выполняемых процедур.
Цена работ зависит от трех основных факторов:
Количество комнат и их габариты
Характер услуггенеральная уборка дома или офисаимеет более высокую стоимость, чемзаказ отдельных процедур
Условия работыесть зависимость от возможности доступак горячей и холодной воде, наличия наобъекте стройматериалов и мебели, отдругих особенностей
Имеет значение и периодичность выполняемых работ в конкретном помещении. Так, регулярная уборка офиса будет стоить сравнительно недорого. А если эту же услугу оказываем разово — сумма к выплате окажется выше.
Как мы работаем
Обращаетесь в нашу компанию
Согласовываете с менеджером формат работы
Заключаем договор
Производите оплату
Начинаем сотрудничество!
Как мы делаем уборку?
Протирка подоконников, предметов интерьера, бытовой, аудио и видеотехники
Протирка пыли с настольных и настенных осветительных приборов
Протирка зеркал, цветочных горшков, кашпо
Протирка крупных, отдельно стоящих предметов интерьера: вазы, статуэтки и пр. сбор и вынос мусора
Протирка плинтусов
Сухая уборка пылесосом
Уборка домашних вещей (раскладка в аккуратные стопочки)