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МЕНЮ
Москва, ул. Родионовская д.2, к.1, офис 11 4343664@mail.ru
Москва, ул. Родионовская д.2, к.1, офис 11 +7 (495) 109-05-17 4343664@mail.ru zakaz@centreclean.ru
Меню
ООО «Центр Клининг»
Москва, ул. Родионовская д.2, к.1, офис 11 125466 Москва, Россия,
+7 (495) 978-68-45
+7 (495) 109-05-17 Зaказать звонок Зaдать вопрос
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Уборка квартиры от профессионалов

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Профессиональная уборка

ООО «Центр Клининг» избавляет от утомительных повседневных хлопот. Сотрудники высочайшего уровня подготовки берут на себя все заботы по профессиональному клинингу вашего помещения.

1. Гарантируем чистоту и порядок!
2. Оперативность работы
3. Строгое соблюдение всех указанных в договоре условий.
4. Используем только профессиональные моющие средства. Они эффективно устраняют все виды загрязнений, экологически безопасны.
5. Сотрудники клининговой компании оснащены современной техникой и профессиональным инвентарем.
6. Все специалисты обладают высокой квалификацией и солидным опытом выполнения таких работ.
7. Под силу объекты любой сложности. Работаем со специализированными заданиями (в том числе мойка фасадов с помощью промышленных альпинистов)

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Почему мы — это профессиональный клининг?

ТОП-5 аргументов:

 

1. Входим в топ-5 лучших компаний Москвы
2. Регулярно проводимые акции (подарки и скидки)
3. Четко организованный сервис
4. Высокое качество любой процедуры
5. Цены ниже, чем у конкурентов

 

Наша клининговая компания делает все, чтобы каждый заказчик становился постоянным клиентом. Услуги профессионального клининга предусматривают обслуживание объектов самой разной площади. Объем работ в основном и влияет на итоговую стоимость комплекса выполняемых процедур. Наш профиль — это сложные работы по уборке коммерческих помещений после ремонта и строительных мероприятий. Мы создадим чистоту и идеальный порядок! Закажите послестроительную уборку и убедитесь сами.

Цены на наши услуги

Клининг квартир и коттеджей
Уборка офисных помещений
Химчистка ковровых покрытий

Площадь0-35 м²36-70 м²71-100 м²101-150 м²151-200 м²от 200 м²
Стоимость5500 руб.8100 руб.10000 руб.12800 руб.15800 руб.80 руб./м²
Площадь0-35 м²36-70 м²71-100 м²101-150 м²151-200 м²201-300 м²301-500 м²от 501 м²
Стоимость4400 руб.7100 руб.9900 руб.12000 руб.15500 руб.24000 руб.41200 руб.75 руб./м²
Площадь0-50 м²51-100 м²101-200 м²201-300 м²301-400 м²от 401 м²
Стоимость90-110 руб./м²75-95 руб./м²70-85 руб./м²60-75 руб./м²55-65 руб./м²50 руб./м²

 

Профессиональная уборка предусматривает обслуживание объектов самой разной площади. Объем работ в основном и влияет на итоговую стоимость комплекса выполняемых процедур.

Цена работ зависит от трех основных факторов:

Имеет значение и периодичность выполняемых работ в конкретном помещении. Так, регулярная уборка офиса будет стоить сравнительно недорого. А если эту же услугу оказываем разово — сумма к выплате окажется выше.

Как мы работаем

Обращаетесь в нашу компанию

Согласовываете с менеджером формат работы

Заключаем договор

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Как мы делаем уборку?

Протирка подоконников, предметов интерьера, бытовой, аудио и видеотехники

Протирка пыли с настольных и настенных осветительных приборов

Протирка зеркал, цветочных горшков, кашпо

Протирка крупных, отдельно стоящих предметов интерьера: вазы, статуэтки и пр. сбор и вынос мусора

Протирка плинтусов

Сухая уборка пылесосом

Уборка домашних вещей (раскладка в аккуратные стопочки)

Влажная уборка полов

Протирка шкафчиков, зеркал, аксессуаров

Мытье сантехники (унитаз, умывальник, ванная, биде);

Мытье смесителей

Мойка стиральной машины снаружи.

Чистка кафельной плитки с удалением известкового налета;

Протирка рабочей зоны вытяжки

Протирка фронтальной поверхности кухонных шкафов

Протирка кухонного фартука (где имеется загрязнение);

Протирка снаружи кухонной бытовой техники (СВЧ, посудомоечной машины, электрочайника и пр.)

Протирка фронтальной поверхности холодильника;

Мойка рабочей поверхности кухонной плиты (варочной панели)

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Отзывы

Рад, что не ошибся, выбрав вашу компанию среди многих других. Всегда пунктуальные, аккуратные и шустрые - отличные ребята!
29.01.2020 Алексей
Замечательная компания, услугами которой пользуюсь более 5 лет! Всегда приедут в нужное время, удалят любые загрязнения, ну а про бонусы…
04.10.2019 Анна
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Москва, ул. Родионовская д.2, к.1, офис 11

+7 (495) 109-05-17 4343664@mail.ru Заказать звонок Задать вопрос

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