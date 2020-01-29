Профессиональная уборка

1. Гарантируем чистоту и порядок! 2. Оперативность работы 3. Строгое соблюдение всех указанных в договоре условий. 4. Используем только профессиональные моющие средства. Они эффективно устраняют все виды загрязнений, экологически безопасны. 5. Сотрудники клининговой компании оснащены современной техникой и профессиональным инвентарем. 6. Все специалисты обладают высокой квалификацией и солидным опытом выполнения таких работ. 7. Под силу объекты любой сложности. Работаем со специализированными заданиями (в том числе мойка фасадов с помощью промышленных альпинистов)

ООО «Центр Клининг» избавляет от утомительных повседневных хлопот. Сотрудники высочайшего уровня подготовки берут на себя все заботы по профессиональному клинингу вашего помещения.

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1. Входим в топ-5 лучших компаний Москвы

2. Регулярно проводимые акции (подарки и скидки)

3. Четко организованный сервис

4. Высокое качество любой процедуры

5. Цены ниже, чем у конкурентов

Наша клининговая компания делает все, чтобы каждый заказчик становился постоянным клиентом. Услуги профессионального клининга предусматривают обслуживание объектов самой разной площади. Объем работ в основном и влияет на итоговую стоимость комплекса выполняемых процедур. Наш профиль — это сложные работы по уборке коммерческих помещений после ремонта и строительных мероприятий. Мы создадим чистоту и идеальный порядок! Закажите послестроительную уборку и убедитесь сами.